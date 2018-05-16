Сразу две коммунальные аварии в Приморском районе Петербурга

Под ударом оказался припаркованный автомобиль, менее серьёзные повреждения получили ещё два. Перекрыли воду только через 40 минут. Чуть позже прорвало трубу на проспекте Авиаконструкторов. Возле детской площадки у третьего корпуса дома 18. Там коммунальщики отреагировали быстро и перекрыли магистраль. Подача горячей воды в соседние дома практически не прекращалась. Их перевели на резервную схему.