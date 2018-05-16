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12:52 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

Сразу две коммунальные аварии в Приморском районе Петербурга

На Ситцевой улице — это Приморский район — накануне из-под земли вырвался фонтан кипятка. Столб горячей воды бил не вверх, а в стену дома номер 11. Кипяток под мощным напором искорёжил асфальт прямо на глазах у прохожих, горячие капли падали на балконы.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Под ударом оказался припаркованный автомобиль, менее серьёзные повреждения получили ещё два. Перекрыли воду только через 40 минут. Чуть позже прорвало трубу на проспекте Авиаконструкторов. Возле детской площадки у третьего корпуса дома 18. Там коммунальщики отреагировали быстро и перекрыли магистраль. Подача горячей воды в соседние дома практически не прекращалась. Их перевели на резервную схему.

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