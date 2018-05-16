Минчанин похитил на предприятии более 2 т жидкого кислорода
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил на предприятии более 2 т жидкого кислорода, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил на предприятии более 2 т жидкого кислорода, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранители за кражу 2,18 т технического жидкого кислорода задержали 53-летнего минчанина. «Мужчина работал водителем на одном из столичных предприятий. Он сливал кислород из цистерн для продажи другому предприятию. Минчанин был задержан с поличным и признал свою вину. Общая стоимость похищенного составила около Br800», — проинформировали в ГУВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).