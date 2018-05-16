За мошенничество осудили бывшего бухгалтера психиатрической больницы в Приангарье

Как сообщает 16 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, с 2014 по 2015 годы она внесла в базу данных больницы заведомо ложные сведения и незаконно оформила заявку на расход. На основании этой заявки с временного счета специализированного медучреждения на расчетный счет обвиняемой было переведено 260 тыс. рублей.

Аналогичным способом женщина пыталась похитить 500 тыс. рублей с временного счета психиатрической больницы путем перечисления денег на расчетный счет своего знакомого. Однако в связи с ошибкой, допущенной при заполнении реквизитов получателя, деньги вернулись обратно на счет учреждения.