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13:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

За мошенничество осудили бывшего бухгалтера психиатрической больницы в Приангарье

Бывшего заместителя главного бухгалтера Иркутской психиатрической больницы № 2 Иркутский районный суд признал виновной в мошенничестве и попытке мошенничества и назначил её наказание в виде штрафа в 130 тыс. рублей.

Как сообщает 16 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, с 2014 по 2015 годы она внесла в базу данных больницы заведомо ложные сведения и незаконно оформила заявку на расход. На основании этой заявки с временного счета специализированного медучреждения на расчетный счет обвиняемой было переведено 260 тыс. рублей.

Аналогичным способом женщина пыталась похитить 500 тыс. рублей с временного счета психиатрической больницы путем перечисления денег на расчетный счет своего знакомого. Однако в связи с ошибкой, допущенной при заполнении реквизитов получателя, деньги вернулись обратно на счет учреждения.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области установили обстоятельства преступлений и собрали неоспоримые доказательства, подтверждающие вину женщины. По результатам расследования обвиняемая в полном объеме признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и возместила причиненный ущерб в полном объеме.

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