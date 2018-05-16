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17:07 (мск), источник: Кубань 24

В Анапе маршрутка сбила 18-летнюю девушку на зебре

ДТП произошло 16 мая около 7:50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Крымской.

Источник: Кубань 24

«По предварительным данным, 43-летний мужчина, управлявший автобусом Hyundai County, на нерегулируемом пешеходном переходе нарушил правила и допустил наезд на девушку. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Пассажиры в маршрутке отсутствовали, так как водитель направлялся в гараж.

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