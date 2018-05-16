В Анапе маршрутка сбила 18-летнюю девушку на зебре
ДТП произошло 16 мая около 7:50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Крымской.
ДТП произошло 16 мая около 7:50 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Крымской.
«По предварительным данным, 43-летний мужчина, управлявший автобусом Hyundai County, на нерегулируемом пешеходном переходе нарушил правила и допустил наезд на девушку. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение», — рассказал
Пассажиры в маршрутке отсутствовали, так как водитель направлялся в гараж.