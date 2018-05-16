Серийного вора-домушника задержали в Минске

Мужчина был задержан по месту работы на автомойке после кражи из квартиры на ул. Налибокской. Там он похитил 22 мобильных телефона iPhone и 4 планшета. Один похищенный телефон взял себе, один дал подруге, остальные спрятал у нее в машине. В его же авто были найдены приспособления для вскрытия замков и дверей, а также сердцевина замка с последней кражи. Трасологическая экспертиза подтвердила, что сердцевина именно от этого замка. Назначен дополнительный ряд экспертных исследований.