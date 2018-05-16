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13:53 (мск), источник: БЕЛТА

Серийного вора-домушника задержали в Минске

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного уголовного розыска задержали 37-летнего жителя Минска, который подозревается в совершении серии квартирных краж. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Мужчина был задержан по месту работы на автомойке после кражи из квартиры на ул. Налибокской. Там он похитил 22 мобильных телефона iPhone и 4 планшета. Один похищенный телефон взял себе, один дал подруге, остальные спрятал у нее в машине. В его же авто были найдены приспособления для вскрытия замков и дверей, а также сердцевина замка с последней кражи. Трасологическая экспертиза подтвердила, что сердцевина именно от этого замка. Назначен дополнительный ряд экспертных исследований.

«Оперативники выяснили, что фигурант причастен к серии аналогичных краж на территории Фрунзенского и Первомайского районов. В чужие квартиры он попадал, вырывая сердцевину замка либо взламывая двери. Похищал золото и деньги. С 2016-го по апрель 2018 года мужчина совершал кражи с промежутком три или шесть месяцев», — рассказали в ГУВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража). Сейчас правоохранители устанавливают иные факты противоправной деятельности фигуранта.

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