В суде по делу уфимского адвоката Николая Чимчука выступил начальник городской полиции

Он обвиняется в том, что в 2009 году дал 100 тыс. руб. взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) тогдашнему замначальника отдела полиции № 3 Ильгизу Байсурину. Тем самым, как считает обвинение, защитник пытался помочь своему клиенту, Иреку Денисламову, избежать уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Ильгиз Байсурин, который сейчас занимает должность врио заместителя начальника УМВД по Уфе, начальника городской полиции в понедельник дал показания в суде. Он сообщил, что подсудимый в феврале 2009 года позвонил и предложил встретиться, так как есть «не телефонный разговор».

Предполагая «противоправный характер беседы» сотрудник МВД доложил о нем руководству. На встрече, как заявил свидетель, адвокат предложил ему «изменить показания контрольного покупателя наркотиков, вывести сотрудников полиции на провокацию, сообщить, что деньги передавались Денисламову в качестве долга, а не за наркотики».

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После этого последовало еще две встречи, на последней из которых адвокат передал милиционеру деньги и был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Гособвинитель добавил, что по данным следствия, Николай Чимчук также просил Ильгиз Байсурина «склонить своего заместителя, чтобы тот не препятствовал освобождению» клиента адвоката.

Защитник Николая Чимчука Алексей Зеликман попросил свидетеля пояснить, почему во время разговора у него сразу «возникли черные мысли, что в карман будут совать деньги». Свидетель сообщил, что «если разговор легальный, то его можно и по телефону обсудить».

Господин Зеликман напомнил, что на допросе в сентябре 2017 года полицейский сообщал, что боится Николая Чимчука, и просил избрать ему меру пресечения в виде ареста. «В связи с чем боялись?» — задал вопрос адвокат. Свидетель ответил, «что высказывал тогда свое субъективное мнение».

Слушания по делу продолжатся 4 июня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», дело на Николая Чимчука возбуждалось в 2010 году и в том же году прекращалось за отсутствием состава преступления. Оно было реанимировано в октябре 2017 года, когда неизвестные заложили взрывное устройство в Kia Rio помощника адвоката — бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Кожевникова.

Бывший полицейский получил тяжелые ранения ног, а Николай Чимчук был задержан для дачи показаний по этому делу. Позже его выпустили под залог 1,5 млн руб., продолжив расследование дела о даче взятки. По информации СУ СК, у адвоката в ходе следствия было изъято 1,5 млн руб., 7 тыс. евро, наложен арест на автомобиль BMW.