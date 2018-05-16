Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предательство Европы: Франция сменила мнение по российскому Крыму
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

В суде по делу уфимского адвоката Николая Чимчука выступил начальник городской полиции

В Советском райсуде Уфы начался опрос свидетелей по уголовному делу адвоката Николая Чимчука.

Он обвиняется в том, что в 2009 году дал 100 тыс. руб. взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ) тогдашнему замначальника отдела полиции № 3 Ильгизу Байсурину. Тем самым, как считает обвинение, защитник пытался помочь своему клиенту, Иреку Денисламову, избежать уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Ильгиз Байсурин, который сейчас занимает должность врио заместителя начальника УМВД по Уфе, начальника городской полиции в понедельник дал показания в суде. Он сообщил, что подсудимый в феврале 2009 года позвонил и предложил встретиться, так как есть «не телефонный разговор».

Предполагая «противоправный характер беседы» сотрудник МВД доложил о нем руководству. На встрече, как заявил свидетель, адвокат предложил ему «изменить показания контрольного покупателя наркотиков, вывести сотрудников полиции на провокацию, сообщить, что деньги передавались Денисламову в качестве долга, а не за наркотики».

Читайте также
В Уфе суд ужесточил приговор экс-адвокату за мошенничество

После этого последовало еще две встречи, на последней из которых адвокат передал милиционеру деньги и был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Гособвинитель добавил, что по данным следствия, Николай Чимчук также просил Ильгиз Байсурина «склонить своего заместителя, чтобы тот не препятствовал освобождению» клиента адвоката.

Защитник Николая Чимчука Алексей Зеликман попросил свидетеля пояснить, почему во время разговора у него сразу «возникли черные мысли, что в карман будут совать деньги». Свидетель сообщил, что «если разговор легальный, то его можно и по телефону обсудить».

Господин Зеликман напомнил, что на допросе в сентябре 2017 года полицейский сообщал, что боится Николая Чимчука, и просил избрать ему меру пресечения в виде ареста. «В связи с чем боялись?» — задал вопрос адвокат. Свидетель ответил, «что высказывал тогда свое субъективное мнение».

Слушания по делу продолжатся 4 июня.

Как сообщал «Ъ-Уфа», дело на Николая Чимчука возбуждалось в 2010 году и в том же году прекращалось за отсутствием состава преступления. Оно было реанимировано в октябре 2017 года, когда неизвестные заложили взрывное устройство в Kia Rio помощника адвоката — бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Кожевникова.

Бывший полицейский получил тяжелые ранения ног, а Николай Чимчук был задержан для дачи показаний по этому делу. Позже его выпустили под залог 1,5 млн руб., продолжив расследование дела о даче взятки. По информации СУ СК, у адвоката в ходе следствия было изъято 1,5 млн руб., 7 тыс. евро, наложен арест на автомобиль BMW.

Виктория Чистякова

Все новости региона
 Нефть вернула российскую казну в сытый 2011 год
Экс-начальника МУРа обвинили в пособничестве офицерам ФСБ
Медведев рассказал о работе над законами о «цифровых деньгах»
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь