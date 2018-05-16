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13:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Мертвые души: терапевта красносулинской больницы будут судить за мошенничество

Красносулинская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту мошенничества со стороны участкового врача районной больницы.

Известно, что медработник похитил деньги фонда обязательного медицинского страхования.

«Установлено, что участковый врач-терапевт амбулатории МБУЗ “РБ”, будучи ответственным за организацию и проведение диспансеризации, в период с января 2017 по март 2018 года совершил хищение денежных средств. Он знал о том, что за каждого человека, прошедшего диспансеризационный учет, полагается надбавка к зарплате. Неоднократно давал указание подчиненной участковой медицинской сестре о заведении медицинских карт амбулаторного больного о прохождении диспансеризации лиц, которые фактически ее не проходили», — рассказали в ведомстве.

Сейчас в отношении медицинского работника возбуждено уголовное дело.

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