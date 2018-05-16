Мертвые души: терапевта красносулинской больницы будут судить за мошенничество

«Установлено, что участковый врач-терапевт амбулатории МБУЗ “РБ”, будучи ответственным за организацию и проведение диспансеризации, в период с января 2017 по март 2018 года совершил хищение денежных средств. Он знал о том, что за каждого человека, прошедшего диспансеризационный учет, полагается надбавка к зарплате. Неоднократно давал указание подчиненной участковой медицинской сестре о заведении медицинских карт амбулаторного больного о прохождении диспансеризации лиц, которые фактически ее не проходили», — рассказали в ведомстве.