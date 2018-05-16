Мертвые души: терапевта красносулинской больницы будут судить за мошенничество
Красносулинская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту мошенничества со стороны участкового врача районной больницы.
Красносулинская городская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту мошенничества со стороны участкового врача районной больницы.
Известно, что медработник похитил деньги фонда обязательного медицинского страхования.
«Установлено, что участковый
Сейчас в отношении медицинского работника возбуждено уголовное дело.