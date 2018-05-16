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14:04 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородца осудили за неосторожное убийство хулигана

Приговор вынесен Нижегородским районным судом.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор 30-летнему нижегородцу, который обвинялся по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом корреспонденту Newsroom24 сообщили в прокуратуре Нижегородского района.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 1 мая 2017 года на улице Добролюбова.

Находясь возле детского сада, трое мужчин распивали спиртные напитки и били бутылки. Напротив них, на улице Ильинской, находилась компания из 9-ти молодых людей, которые сделали им замечание о недопустимом поведении. В ответ, один из мужчин пошел с ними «разбираться» и затеял ссору, которая переросла в драку. В результате нее двое мужчин, в том числе и зачинщик, получили телесные повреждения. Еще один мужчина после удара упал и, ударившись головой об асфальт, получил смертельную травму.

Органами следствия действия 20-летнего нижегородца, чей удар и повлек за собой падение мужчины и последующую травму были квалифицированы по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Однако органы прокуратуры сочли юридически правильным квалифицировать его действия по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил подсудимого к наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год и 8 месяцев.

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