В Екатеринбурге в международной посылке вместе с паззлами сотрудники ФСБ обнаружили наркотики

Согласно сопроводительным документам в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был находиться паззл для детей от 3 до 6 лет, а оказалось 16 кг метамфетамина.

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с ФТС России и оперативниками УФСБ по г. Москве и Московской области перекрыли крупный международный почтовый канал поставки на территорию РФ запрещенных наркотических веществ.

В ходе осмотра почтовых отправлений с помощью рентгенологического оборудования в одном из сортировочных центров столицы было выявлены международные почтовые отправления с подозрительными вложениями. При досмотре в коробках из-под детских паззлов было обнаружено в общей сложности 16 кг наркотических средств.

При получении отправления в отделении связи Екатеринбурга был задержан 33-летний гражданин России. В результате обыска арендуемой им квартиры обнаружено и изъято почтовое отправление с вложением МДМА, ранее полученное указанным лицом.