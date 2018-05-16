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13:26 (мск), источник: Apiural.ru

В Екатеринбурге в международной посылке вместе с паззлами сотрудники ФСБ обнаружили наркотики

ЕКАТЕРИНБУРГ. Почта России и ФСБ перехватили посылки из Германии, в которых вместо детских паззлов находились наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МР Урал ФГУП «Почта России».

Согласно сопроводительным документам в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был находиться паззл для детей от 3 до 6 лет, а оказалось 16 кг метамфетамина.

Сотрудники службы безопасности Почты России совместно с ФТС России и оперативниками УФСБ по г. Москве и Московской области перекрыли крупный международный почтовый канал поставки на территорию РФ запрещенных наркотических веществ.

В ходе осмотра почтовых отправлений с помощью рентгенологического оборудования в одном из сортировочных центров столицы было выявлены международные почтовые отправления с подозрительными вложениями. При досмотре в коробках из-под детских паззлов было обнаружено в общей сложности 16 кг наркотических средств.

При получении отправления в отделении связи Екатеринбурга был задержан 33-летний гражданин России. В результате обыска арендуемой им квартиры обнаружено и изъято почтовое отправление с вложением МДМА, ранее полученное указанным лицом.

По результатам проведенных мероприятий следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере).

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