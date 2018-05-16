В Перми осудят полицейских, выбивавших показания у подозреваемого

Краевой СКР завершил расследование уголовного дела в отношении двух оперуполномоченных отдела полиции № 4 по Перми (дислокация Мотовилихинский район). Они обвиняются в преступлениях по двум статьям: п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация материалов административного дела).

«25 мая 2017 года, чтобы принудить жителя Мотовилихинского района к даче признательных показаний по уголовному делу о краже мотороллера, они составили сфальсифицированные рапорта об оказании неповиновения законным требованиям сотруднику полиции. На основании этих сфальсифицированных материалов суд назначил мужчине пять суток ареста. Продолжая реализацию преступного умысла, 9 июня 2017 года эти же сотрудники полиции незаконно применили в отношении мужчины физическую силу и спецсредства», — рассказали в краевом СКР.