В Уфе горит расселенный дом
Сегодня днем, 16 мая, в Уфе произошел крупный пожар. Загорелся расселенный дом по улице Ирендык в микрорайоне Затон.
Сегодня днем, 16 мая, в Уфе произошел крупный пожар. Загорелся расселенный дом по улице Ирендык в микрорайоне Затон.
Фотографии в редакцию «Вестей» прислали очевидцы происшествия. На месте сейчас работают сотрудники скорой помощи и четыре пожарных расчета.
Обстоятельства и причины возгорания выясняются.
«По прибытию пожарными было установлено, что горит заброшенный двух этажный дом. Площадь пожара составила 80 кв.м. Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет», — сообщили в
О погибших и пострадавших пока не сообщается.