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13:21 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе горит расселенный дом

Сегодня днем, 16 мая, в Уфе произошел крупный пожар. Загорелся расселенный дом по улице Ирендык в микрорайоне Затон.

Источник: ГТРК Башкортостан

Фотографии в редакцию «Вестей» прислали очевидцы происшествия. На месте сейчас работают сотрудники скорой помощи и четыре пожарных расчета.

Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

«По прибытию пожарными было установлено, что горит заброшенный двух этажный дом. Площадь пожара составила 80 кв.м. Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Во время загрузки произошла ошибка.

О погибших и пострадавших пока не сообщается.

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