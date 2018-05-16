В Уфе горит расселенный дом

Источник: ГТРК Башкортостан

Фотографии в редакцию «Вестей» прислали очевидцы происшествия. На месте сейчас работают сотрудники скорой помощи и четыре пожарных расчета.

Обстоятельства и причины возгорания выясняются.

«По прибытию пожарными было установлено, что горит заброшенный двух этажный дом. Площадь пожара составила 80 кв.м. Пожар локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

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