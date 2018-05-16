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13:21 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии прокурору, застрелившему судью на охоте, ограничили свободу

Бывшего прокурора Мечетлинского района осудили на восемь месяцев ограничения свободы, сообщил «Вестям» источник в правоохранительных органах.

Напомним, мужчину обвиняли в убийстве судьи, с которым они вместе отправились поохотиться на косуль. 6 ноября 2017 года, трое местных жителей года находились в автомобиле в лесном массиве в Мечетлинском районе. Один из приехавших мужчин вышел из автомобиля с ружьем. Раздался хлопок и 53-летний местный житель увидел огнестрельную рану на теле 41-летного мужчины, его госпитализировали, однако позже он скончался.

По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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