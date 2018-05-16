Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Предательство Европы: Франция сменила мнение по российскому Крыму
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Если ребенок подавился и задыхается: эти приемы спасают жизнь
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Открытие Крымского моста возмутило Европу
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
Надежда Бабкина надела неудачное платье-балахон
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
13:19 (мск), источник: АиФ Уфа

По вине предприятия в Башкирии образовалась большая свалка пенопласта

За нарушение компания оштрафована экологами на 100 тысяч рублей.

«Башкирская литейная компания», работающая в Кумертау, допустила захламление пенопластом арендуемого земельного участка и прилегающей территории общей площадью 450 кв. м. На почве образовалась свалка объёмом 112 кубометров. Об этом сообщили ufa.aif.ru в Мелеузовском территориальном комитете Минэкологии республики.

Как установили инспекторы комитета, пенопластовые отходы образуются в производственной деятельности компании, но их учёт в установленном порядке в течение 2017 года не вёлся. Более того, все они складировались не на оборудованной площадке, а на земле. Специалисты Стерлитамакского подразделения Управления государственного аналитического контроля провели токсикологический анализ проб отходов методом биотестирования и установили, что они относятся к 5 классу опасности.

«По фактам выявленных нарушений юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ и оштрафовано на 100 тысяч рублей. Размер вреда, причиненного почвам при несанкционированном размещении отходов, оценен почти в пять тысяч рублей. Компании выдано предписание об устранении нарушений», — комментирует председатель Мелеузовского комитета Минэкологии республики Анастасия Атландерова.

Предприятие пыталось оспорить постановление о наказании, однако Кумертауский межрайонный суд не нашел оснований для отмены постановления. В настоящее время компания приступила к очистке загрязненной территории и организовала учёт отходов.

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
Медведев рассказал о работе над законами о «цифровых деньгах»
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
Европейский бизнес встревожен ответом Госдумы на санкции
Американский политик назвала Хиллари Клинтон «позором США»
СМИ: Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь