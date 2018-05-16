По вине предприятия в Башкирии образовалась большая свалка пенопласта

«Башкирская литейная компания», работающая в Кумертау, допустила захламление пенопластом арендуемого земельного участка и прилегающей территории общей площадью 450 кв. м. На почве образовалась свалка объёмом 112 кубометров. Об этом сообщили ufa.aif.ru в Мелеузовском территориальном комитете Минэкологии республики.

Как установили инспекторы комитета, пенопластовые отходы образуются в производственной деятельности компании, но их учёт в установленном порядке в течение 2017 года не вёлся. Более того, все они складировались не на оборудованной площадке, а на земле. Специалисты Стерлитамакского подразделения Управления государственного аналитического контроля провели токсикологический анализ проб отходов методом биотестирования и установили, что они относятся к 5 классу опасности.

«По фактам выявленных нарушений юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст.8.2 КоАП РФ и оштрафовано на 100 тысяч рублей. Размер вреда, причиненного почвам при несанкционированном размещении отходов, оценен почти в пять тысяч рублей. Компании выдано предписание об устранении нарушений», — комментирует председатель Мелеузовского комитета Минэкологии республики Анастасия Атландерова.