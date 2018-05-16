Волжанину дали два года колонии за незаконную регистрацию мигрантов

За два года — с 2015 по 2017 — он так «легально оформил» пребывание в России 14-ти гражданам из Азербайджана, Армении, Турции и Молдовы. За свои услуги брал — от 32 до 70 тысяч рублей.

Помогал волжанин мигрантам и с пропиской. Он подыскал знакомых, у которых пустовало жилье (причем одно из них вообще не пригодно для проживания) и платил им по 500 рублей за каждого зарегистрированного. При этом сам аферист получил за эти услуги по 12 000 рублей с каждого гастарбайтера. Фиктивную регистрацию устроил мигрантам благодаря знакомым нотариусам и сотрудникам в ОУФМС Волжского. Установлено пять иностранцев, которым помог с регистрацией этот мужчина.