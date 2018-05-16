Обвиняемый в массовом отравлении таллием в Таганроге отказался от показаний
Обвиняемый в организации массового отравления таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева Владислав Шульга отказался от признательных показаний, данных вскоре после задержания.
Обвиняемый в организации массового отравления таллием сотрудников ТАНТК им. Бериева Владислав Шульга отказался от признательных показаний, данных вскоре после задержания.
Как сообщил «Коммерсанту» адвокат Владислава Шульги Иван Зайцев, его подзащитный заявил, что написал признание по принуждению сотрудников
По словам адвоката, правоохранители, в частности, угрожали обвиняемому, что подбросят наркотики его матери.
Как заявил Владислав Шульга, явку с повинной он написал под диктовку замначальника управления МВД России по Таганрогу и прокурора города.
Напомним, работники ТАНТК начали обращаться к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря 2017 года.
У 27 работников в организме оказалось повышено содержание таллия — яда, схожего по токсичности с мышьяком. На таганрогском предприятии это вещество не используется в производстве.
По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).