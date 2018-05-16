Обвиняемый в массовом отравлении таллием в Таганроге отказался от показаний

Как сообщил «Коммерсанту» адвокат Владислава Шульги Иван Зайцев, его подзащитный заявил, что написал признание по принуждению сотрудников оперативно-следственных органов.

По словам адвоката, правоохранители, в частности, угрожали обвиняемому, что подбросят наркотики его матери.

Как заявил Владислав Шульга, явку с повинной он написал под диктовку замначальника управления МВД России по Таганрогу и прокурора города.

Напомним, работники ТАНТК начали обращаться к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря 2017 года.

У 27 работников в организме оказалось повышено содержание таллия — яда, схожего по токсичности с мышьяком. На таганрогском предприятии это вещество не используется в производстве.