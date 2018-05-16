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16:30 (мск), источник: Комсомольская правда

На улице Черняховского внедорожник после ДТП вылетел на тротуар

На улице Черняховского после ДТП внедорожник выехал на тротуар. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе кольца на пл. Василевского. Две машины выехали на полосу встречного движения, один из автомобилей оказался на тротуаре.

Данных о пострадавших нет, обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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