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13:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске наемный киллер чуть не лишил жизни двух женщин с детьми

ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая, ФедералПресс. Он забросил в окно квартиры «коктейль Молотова».

Центральный районный суд Челябинска отправил под стражу двух местных жителей. Один из них обвиняется в покушении на убийство по найму, второй — в подстрекательстве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ночь на 23 апреля наемный киллер бросил бутылку с зажигательной смесью в окно квартиры в доме по улице Образцова (Центральный район). На тот момент в помещении находились две женщины и двое малолетних детей.

По счастливой случайности взрослые потушили вспыхнувший пожар своими силами до приезда сотрудников МЧС и спасли от гибели себя и детей. Однако оба ребенка — мальчики семи и десяти лет — получили ожоги.

Следствие считает, что к совершению преступления киллера склонил второй фигурант дела. Адвокаты обвиняемых обжаловали заключение под стражу, объясняя, что для этого нет законных оснований. Суд апелляционной инстанции не стал менять меру пресечения, оставив обоих южноуральцев в СИЗО.

«ФедералПресс» напоминает, что недавно в поселке Сыртинском Кизильского района подожгли дом культуры. Подозреваемый — 35-летний местный житель. Мужчина уже признал свою вину и объяснил при этом, что поджег здание не намеренно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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