В Березниках разыскивают 12-летнего школьника, который ушёл гулять и пропал
Родные уже обратились в полицию.
Родные уже обратились в полицию.
В Березниках родные разыскивают 12-летнего Сашу Телицкого. 15 мая он ушёл на прогулку и пропал.
«Раньше Саша никогда не уходил из дома. Телефона с собой у него не было. Мы уже обратились в полицию, сегодня они начали его поиски», — рассказала «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего мальчика.
По её словам, сегодня в школу не пришли ещё двое его одноклассников, до них не смогли дозвониться родители.
Родные Саши Телицкого просят всех, кому
В день пропажи мальчик был одет в голубые джинсы и куртку, чёрные кроссовки с