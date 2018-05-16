Труп мужчины с ножевыми ранениями найден в парке Павлова Нижегородской области

По версии следствия, ссора между двумя знакомыми, поводом для которой стал долг в 500 рублей, закончилась смертью мужчины, который требовал вернуть деньги. Труп был найден в парке на ул. Западной. 37-летнему подозреваемому в скором времени будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.