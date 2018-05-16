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14:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Труп мужчины с ножевыми ранениями найден в парке Павлова Нижегородской области

Как информирует региональное СУ СК РФ, преступление произошло в Павлове.

По версии следствия, ссора между двумя знакомыми, поводом для которой стал долг в 500 рублей, закончилась смертью мужчины, который требовал вернуть деньги. Труп был найден в парке на ул. Западной. 37-летнему подозреваемому в скором времени будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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