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14:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Четырех человек спасли новосибирские пожарные из горящей многоэтажки

Сообщение о пожаре в жилом доме в Заельцовском районе поступило днем 15 мая, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Четырех человек спасли новосибирские пожарные из горящей многоэтажки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по улице Кропоткина поступило днем 15 мая, горел балкон на четвертом этаже дома. На место прибыли четыре пожарных расчета.

«Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств спасли четырех человек, которые из-за сильного задымления не могли покинуть свою квартиру. Никто не пострадал», — пояснили в ведомстве.

Пожарным потребовалось одиннадцать минут, чтобы локализовать огонь, на другие квартиры пламя не перекинулось. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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