Четырех человек спасли новосибирские пожарные из горящей многоэтажки
Сообщение о пожаре в жилом доме в Заельцовском районе поступило днем 15 мая, об этом рассказали в
Сообщение о пожаре в жилом доме в Заельцовском районе поступило днем 15 мая, об этом рассказали в
Четырех человек спасли новосибирские пожарные из горящей многоэтажки, об этом сообщили в
Сообщение о пожаре в 10-этажном жилом доме по улице Кропоткина поступило днем 15 мая, горел балкон на четвертом этаже дома. На место прибыли четыре пожарных расчета.
«Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств спасли четырех человек, которые
Пожарным потребовалось одиннадцать минут, чтобы локализовать огонь, на другие квартиры пламя не перекинулось. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.