В Столинском районе отцепленный прицеп врезался в микроавтобус — пострадал водитель и два ребенка

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел вечером 15 мая недалеко от Давид-Городка. 39-летний мужчина, управлявший микроавтобусам Mercedes с прицепом, совершал движение по трассе Р88 в сторону Житковичей. В какой-то момент произошло расцепление прицепа, транспортное средство выехало на встречку, где случилось столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 27-летний житель а/г Ольшаны.

В результате происшествия пострадали водитель Volkswagen, его сын (2,9 года) и дочь (1,9 года). Все они с различными повреждениями были госпитализированы. Дети перевозились без удерживающих кресел.

Сообщается, что оба водителя более 40 раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.