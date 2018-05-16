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14:09 (мск), источник: БЕЛТА

В Столинском районе отцепленный прицеп врезался в микроавтобус — пострадал водитель и два ребенка

В Столинском районе в ДТП пострадали мужчина и двое его маленьких детей. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел вечером 15 мая недалеко от Давид-Городка. 39-летний мужчина, управлявший микроавтобусам Mercedes с прицепом, совершал движение по трассе Р88 в сторону Житковичей. В какой-то момент произошло расцепление прицепа, транспортное средство выехало на встречку, где случилось столкновение с микроавтобусом Volkswagen, за рулем которого находился 27-летний житель а/г Ольшаны.

В результате происшествия пострадали водитель Volkswagen, его сын (2,9 года) и дочь (1,9 года). Все они с различными повреждениями были госпитализированы. Дети перевозились без удерживающих кресел.

Сообщается, что оба водителя более 40 раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.

Также выяснилось, что микроавтобус Volkswagen не имеет допуска к участию в дорожном движении, как и расцепившийся прицеп.

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