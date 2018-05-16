В Столинском районе отцепленный прицеп врезался в микроавтобус — пострадал водитель и два ребенка
В Столинском районе в ДТП пострадали мужчина и двое его маленьких детей. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
В Столинском районе в ДТП пострадали мужчина и двое его маленьких детей. Информацию об этом предоставили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 15 мая недалеко от
В результате происшествия пострадали водитель Volkswagen, его сын (2,9 года) и дочь (1,9 года). Все они с различными повреждениями были госпитализированы. Дети перевозились без удерживающих кресел.
Сообщается, что оба водителя более 40 раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД.
Также выяснилось, что микроавтобус Volkswagen не имеет допуска к участию в дорожном движении, как и расцепившийся прицеп.