Бишимбаев: в изоляции пришло осознание ошибок

Источник: Sputniknews.kz

Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев попросил прощения у народа Казахстана и президента страны Нурсултана Назарбаева.

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«Я сознаю, что совершил ошибки в подборке кадров на руководящие должности дочерних организаций холдинга “Байтерек”. Мною были приняты неверные управленческие решения, которые привели к задержке строительства стекольного завода в городе Кызылорда. Всю свою карьеру я стремился результативно и честно служить Казахстану и президенту нашей страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Я остаюсь глубоко преданным интересам нашей республики и политике главы государства, которому я глубоко признателен и благодарен. Высшей наградой для себя я считал и считаю доверие президента», — написал в своей апелляционной жалобе Бишимбаев.

Он добавил, что потерять доверие Назарбаева было «очень большой личной болью».

Экс-министр заявил, что его намерения всегда были чистыми и честными по отношении к своей работе и государству.

«Находясь уже полтора года в изоляции, я все время размышляю. Осознание ошибок приходит за это время. Безусловно, во всех событиях моя ответственность имеется», — написал Бишимбаев.

Экс-министр заявил, что проектом по стекольному заводу рассчитывал внести вклад в индустриальную политику Назарбаева. Бишимбаев рассказал, что «долго искал инвестора», а после совершил ошибку — поспешил быстрее начать строительство завода без готового проекта.

«Слишком большие амбиции — мои просчеты. Правильным было решение получить от подрядчика гарантии почти на 5 миллиардов тенге. Они исключали любую возможность хищения средств. В итоге именно по этим гарантиям за задержку было выплачено 4,3 миллиарда тенге. Никакого ущерба государству причинено не было», — отметил экс-министр.

По словам Бишимбаева, он не знал, как подрядчик распоряжается полученными средствами. Он добавил, что ни у него, ни у членов его семьи нет двух миллионов долларов, о которых шла речь в ходе разбирательства.

«Средства, обнаруженные у двоюродного брата — это личные средства. Еще с 2011 года он имел на счетах более миллиона долларов США», — зачитала супруга Бишимбаева.

Бишимбаев заявил, что узнал обо всех взятках по эпизоду «Байтерек DEVELOPMENT» из материалов дела. Домострение в поселке Косшы велось из личных средств друзьями и родственниками, сказал он.

«Здесь в изоляции я получил болезненный, но ценный урок. Я не преступник, который цинично нарушал закон. Я прошу вас о возможности трудиться и приносить пользу обществу», — заключил он.

В среду в Астане суд рассматривает апелляцию по делу Куандыка Бишимбаева, однако сам экс-министр и другие фигуранты дела не присутствуют в зале.