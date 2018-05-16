Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Дмитрий Шепелев готовит сыну изысканные завтраки
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Где разваленная Россия: истерика Семенченко из-за Крымского моста
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Экс-супруг отобрал у дочери Кобейна знаменитую гитару ее отца
Безрукова и Утяшева побывали на вручении премии в Москве
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
12Путин открыл движение на Крымском мосту
15:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), 40 российских туристов, проживающих в пятизвездной гостинице Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa в Шардже (ОАЭ), обратились к врачам с симптомами отравления.

«По одному из указанных обращений потребовалась госпитализация. В остальных случаях туристы получили амбулаторное лечение», — сообщает АТОР.

Окончательный диагноз туристам пока не поставлен, результаты анализов станут известны через десять дней. По предварительным данным, постояльцы отеля могли заразиться ротавирусом, предварительно записан диагноз «гастроэнетрит».

Об отравлении туристов в Sheraton стало известно 14 мая. Постояльцам гостиницы стало плохо после завтрака 9 мая. Страховая компания подтвердила АТОР факт «единичных обращений» пострадавших.

 Экс-начальника МУРа обвинили в пособничестве офицерам ФСБ
Науке указали место в правительстве
Площадь пожара на военном полигоне в Удмуртии выросла в два раза
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Ученые выяснили происхождение пыли вокруг Луны
Россия увеличила вложения в госдолг США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь