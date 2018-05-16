В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов

«По одному из указанных обращений потребовалась госпитализация. В остальных случаях туристы получили амбулаторное лечение», — сообщает АТОР.
Окончательный диагноз туристам пока не поставлен, результаты анализов станут известны через десять дней. По предварительным данным, постояльцы отеля могли заразиться ротавирусом, предварительно записан диагноз «гастроэнетрит».
Об отравлении туристов в Sheraton стало известно 14 мая. Постояльцам гостиницы стало плохо после завтрака 9 мая. Страховая компания подтвердила АТОР факт «единичных обращений» пострадавших.