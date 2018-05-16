СКР завершил следственные действия по уголовному делу Серебренникова

Источник: Агентство «Москва»

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России собраны доказательства, подтверждающие причастность Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой к совершению мошенничества. Следственные действия по уголовному делу были завершены. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились», — сказала Петренко.

По ее словам, следствие полагает, что обвиняемые похитили 133 млн рублей бюджетных денежных средств из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.

Имущество арестовано

Представитель СК напомнила, что следствие приняло меры к обеспечению возмещения ущерба и наложило арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии, приобретенную, как заявляет следствие, в период совершения хищения, стоимостью 300 тысяч евро. Тем временем, в ходе одного из судебных заседаний режиссер заявлял, что начал копил деньги на эту квартиру несколько лет еще до начала проекта «Платформа».

Также наложен арест на автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн рублей, дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5 тыс. евро, около 100 тыс. долларов США) и иное имущество.

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Объяснение арестов

Петренко также объяснила, что СК тщательно подходили к вопросу избрания обвиняемым меры пресечения. В частности, она подчеркнула, что у следствия изначально были все основания для требования содержания Малобродского под стражей, так как он мог скрыться за рубежом, как это сделала еще одна обвиняемая Екатерина Воронова. К тому же у Малобродского имеется второе гражданство — Израиля.

В ходе следствия, сообщила Петренко, эти основания изменились: после завершения всех следственных действий и закрепления доказательственной базы, а также в связи с позицией посольства Израиля, которое запретило выдачу Малобродскому заграничного паспорта без согласования со следственным органом.

«Состояние здоровья Малобродского в процессе его содержания под стражей также не вызывало вопросов. Однако позднее стало очевидным, что по медицинским показаниям меру пресечения ему необходимо смягчить», — подчеркнула представитель СКР, призвав не демонизировать следствие.

«Оперативные меры процессуального характера необходимы для того, чтобы добиться возмещения ущерба, не допустив ситуации, при которой обвиняемые годами скрываются за рубежом, выводят туда же похищенные денежные средства, а вернуть их становится гораздо сложнее. Это относится ко всем без исключения фигурантам, будь то чиновник, предприниматель, либо представитель творческой профессии. Требования закона для всех едины», — заявила Петренко.