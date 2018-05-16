Столкновение двух иномарок остановило движение на Димитровском мосту в Новосибирске

ДТП произошло во второй половине дня на Димитровском мосту, напротив торгового центра «Гигант». Оба участника аварии — иномарки, автомобили Мерседес и Ниссан. Они двигались в сторону левого берега.

— Похоже, Мерседес развернуло на мокрой дороге и откинуло на встречную полосу, — говорит корреспондент «КП», оказавшийся на месте событий.

Сибиряки, ставшие очевидцами аварии, высказывают и другие версии происшествия.

— Недавно проезжал мимо. Похоже, Мерседес хотел развернуться, — говорит подписчик паблика «АСТ-54».