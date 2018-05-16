Уроженец Екатеринбурга пытался убить пермскую пенсионерку

По данным следствия, мужчина с уголовным прошлым украл имущество из квартиры. Потом он ограбил на остановке общественного транспорта 19-летнюю девушку. Угрожая ей насилием, он похитил украшения и деньги.

В конце сентября он вошел в квартиру, где жила одинокая бабушка. Преступник напал на нее и начал душить. Крики о помощи услышали соседи, они вызвали полицию. Тогда мужчину задержали.