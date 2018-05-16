Уроженец Екатеринбурга пытался убить пермскую пенсионерку
15 лет и два месяца в колонии особого режима проведет 39-летний мужчина. В конце сентября он пытался убить 93-летнюю женщину, ограбил девушку на остановке, обокрал квартиру.
15 лет и два месяца в колонии особого режима проведет 39-летний мужчина. В конце сентября он пытался убить 93-летнюю женщину, ограбил девушку на остановке, обокрал квартиру.
По данным следствия, мужчина с уголовным прошлым украл имущество из квартиры. Потом он ограбил на остановке общественного транспорта 19-летнюю девушку. Угрожая ей насилием, он похитил украшения и деньги.
В конце сентября он вошел в квартиру, где жила одинокая бабушка. Преступник напал на нее и начал душить. Крики о помощи услышали соседи, они вызвали полицию. Тогда мужчину задержали.
Приговор на 15-летнее заключение с ограничением свободы сроком на год осужденный посчитал суровым. Он пытался обжаловать решение суда, но у него это не получилось.