Нападение на милиционеров в Гомеле: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 23-летнего уроженца Гомеля. В минувший вторник трое милиционеров получили ножевые ранения во время задержания местного жителя, сбежавшего из колонии.

«Ранее судимый мужчина подозревается в насилии в отношении трех сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следователи также обратились к гражданам, которые 15 мая в период с 23.30 до 23.45 находились в троллейбусе № 20 на улице Советской Гомеля возле остановки общественного транспорта «Универмаг Гомель», Если они стали очевидцами происшествия с участием пассажира и сотрудников органов внутренних дел, пусть позвонят в городской отдел СК по телефонам: 59−57−63, 59−57−01.