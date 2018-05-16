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14:15 (мск), источник: Sputnik.by

Нападение на милиционеров в Гомеле: возбуждено уголовное дело

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Гомельский городской отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого, который нанес трем милиционерам ножевые ранения, сообщили в УСК по Гомельской области.

Источник: Sputnik.by
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Уголовное дело возбуждено по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 23-летнего уроженца Гомеля. В минувший вторник трое милиционеров получили ножевые ранения во время задержания местного жителя, сбежавшего из колонии.

«Ранее судимый мужчина подозревается в насилии в отношении трех сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности», — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По ее словам, создана следственная группа, проводится комплекс необходимых следственных действий.

Следователи также обратились к гражданам, которые 15 мая в период с 23.30 до 23.45 находились в троллейбусе № 20 на улице Советской Гомеля возле остановки общественного транспорта «Универмаг Гомель», Если они стали очевидцами происшествия с участием пассажира и сотрудников органов внутренних дел, пусть позвонят в городской отдел СК по телефонам: 59−57−63, 59−57−01.

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