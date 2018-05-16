Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нагиев представил свой новый фильм в Каннах
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Фотограф на родах: «Я снимаю правду как она есть»
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Почему победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
Порошенко рассказал о пользе моста в Крым
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
12Путин открыл движение на Крымском мосту
14:13 (мск), источник: Интерфакс

Бывший вице-спикер нижегородского парламента останется под арестом до августа

Нижний Новгород. 16 мая. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода в среду удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-заместителя председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина, обвиняемого во взяточничестве.

Источник: AP 2018

Представитель суда сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что срок ареста продлен до 2 августа.

О. Сорокин, ранее руководивший ГК «Столица Нижний», осенью 2007 года был избран главой Нижнего Новгорода и находился на этом посту до осени 2015 года. В 2016 году он был избран в Законодательное собрание Нижегородской области. В марте 2018 года его полномочия были прекращены.

В декабре 2017 О. Сорокину было предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он был арестован.

Позже ряд нижегородских СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Нагорного сообщил, что О. Сорокину предъявлены новые обвинения: пособничество в превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а также соучастие с вышеуказанными лицами в похищении человека.

Ранее со ссылкой на общественную организацию «Комитет против пыток» сообщалось об аресте двоих бывших сотрудников милиции, Романа Маркеева и Евгения Воронина, обвиняемых в похищении и избиении в 2004 году фигуранта дела о покушении на О. Сорокина.

В свою очередь на сайте Нижегородского районного суда сообщалось, что экс-сотрудники милиции обвиняются «в похищении свидетеля при расследовании дела о покушении на убийство бывшего заместителя председателя Законодательного собрания региона и экс-мэра города Нижнего Новгорода».

Все новости региона
Медведев подтвердил планы создать офшоры в России
В Индии объяснили отказ от российского оружия
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
СК завершил следственные действия по делу Серебренникова
ФСБ завела дело о браконьерстве на капитана украинского судна
Пловцов из США лишили золота ЮЧМ, которое перейдет россиянам
В Индонезии проснулся вулкан Мерапи (видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Ксения Собчак с мамой представила фильм «Дело Собчака» в Каннах В Российском павильоне состоялась презентация документальной ленты об Анатолии Собчаке
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь