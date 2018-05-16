Бывший вице-спикер нижегородского парламента останется под арестом до августа

Источник: AP 2018

Представитель суда сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что срок ареста продлен до 2 августа.

О. Сорокин, ранее руководивший ГК «Столица Нижний», осенью 2007 года был избран главой Нижнего Новгорода и находился на этом посту до осени 2015 года. В 2016 году он был избран в Законодательное собрание Нижегородской области. В марте 2018 года его полномочия были прекращены.

В декабре 2017 О. Сорокину было предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он был арестован.

Позже ряд нижегородских СМИ со ссылкой на адвоката Игоря Нагорного сообщил, что О. Сорокину предъявлены новые обвинения: пособничество в превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а также соучастие с вышеуказанными лицами в похищении человека.

Ранее со ссылкой на общественную организацию «Комитет против пыток» сообщалось об аресте двоих бывших сотрудников милиции, Романа Маркеева и Евгения Воронина, обвиняемых в похищении и избиении в 2004 году фигуранта дела о покушении на О. Сорокина.