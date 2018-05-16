Житель Краснодара выпал из окна многоэтажки
Молодой человек выпал из окна многоэтажного дома в микрорайоне Гидростроителей.
Молодой человек выпал из окна многоэтажного дома в микрорайоне Гидростроителей.
По предварительным данным, 16 мая около 10 утра на улице Снесарева, 18, в микрорайоне Гидростроителей молодой человек вылез из окна и зацепился за внешний блок
Прибывшие на место спасатели попытались с помощью пожарной лестницы снять его оттуда, но он отказался от их помощи и затем сорвался вниз. Молодой человек госпитализирован.
На месте происшествия работает