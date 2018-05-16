​Житель Краснодара выпал из окна многоэтажки

По предварительным данным, 16 мая около 10 утра на улице Снесарева, 18, в микрорайоне Гидростроителей молодой человек вылез из окна и зацепился за внешний блок сплит-системы на 6-м этаже.

Прибывшие на место спасатели попытались с помощью пожарной лестницы снять его оттуда, но он отказался от их помощи и затем сорвался вниз. Молодой человек госпитализирован.