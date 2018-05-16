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15:26 (мск), источник: Югополис

​Житель Краснодара выпал из окна многоэтажки

Молодой человек выпал из окна многоэтажного дома в микрорайоне Гидростроителей.

По предварительным данным, 16 мая около 10 утра на улице Снесарева, 18, в микрорайоне Гидростроителей молодой человек вылез из окна и зацепился за внешний блок сплит-системы на 6-м этаже.

Прибывшие на место спасатели попытались с помощью пожарной лестницы снять его оттуда, но он отказался от их помощи и затем сорвался вниз. Молодой человек госпитализирован.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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