Жительницу Воронежской области осудят за убийство отчима
Жительница села Новая Усмань попала под суд за убийство, сообщила
Жительница села Новая Усмань попала под суд за убийство, сообщила
Тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением в области живота нашли в домовладении по улице 20 лет ВКЛСМ. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела. По подозрению в убийстве задержали 34-летнюю падчерицу мужчины.
Женщина рассказала, что между отчимом и ней возник бытовой конфликт. Мужчина стал выгонять падчерицу из дома. Женщина ударила отчима ножом по животу. После чего она вызвала медработников и правоохранителей. Мужчина скончался.
Стационарная комплексная судебная
Следователи прекратили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). Максимальная санкция по статье — 3 года лишения свободы.
Подозреваемая полностью признала вину на предварительном следствии. Уголовное дело направили в суд.