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15:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жительницу Воронежской области осудят за убийство отчима

Жительница села Новая Усмань попала под суд за убийство, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 16 мая. Женщина была падчерицей погибшего.

Тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением в области живота нашли в домовладении по улице 20 лет ВКЛСМ. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела. По подозрению в убийстве задержали 34-летнюю падчерицу мужчины.

Женщина рассказала, что между отчимом и ней возник бытовой конфликт. Мужчина стал выгонять падчерицу из дома. Женщина ударила отчима ножом по животу. После чего она вызвала медработников и правоохранителей. Мужчина скончался.

Стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина находилась в состоянии аффекта, который возник на фоне психотравмирующей ситуации. Родственники и знакомые семьи пояснили, что между подозреваемой и отчимом постоянно происходили конфликты. Мужчина оскорблял и избивал падчерицу.

Следователи прекратили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). Максимальная санкция по статье — 3 года лишения свободы.

Подозреваемая полностью признала вину на предварительном следствии. Уголовное дело направили в суд.

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