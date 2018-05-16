Под Казанью у автобуса на полном ходу загорелся двигатель
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Под Казанью у автобуса во время движения загорелся двигатель, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Под Казанью у автобуса во время движения загорелся двигатель, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о возгорании в моторном отсеке автобуса на автодороге Казань — Матюшино пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 12:03.
Прибывшие к месту ЧП пожарные ПСЧ № 120 обнаружили, что водитель служебного автобуса МУП «ПАТП-2» смог справиться с огнем до прибытия подмоги. Площадь пожара составила 2 кв. метра.
Огнеборцы сделали проливку автобусного двигателя, что исключило возможность повторного возгорания.
В результате ЧП никто не пострадал.