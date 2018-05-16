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15:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Родственников попавшего в воронежскую больницу пенсионера нашли в Тамбове

Пожилой мужчина не вспомнил, как оказался в другом городе.

Родственники попавшего в воронежскую БСМП 86-летнего Владимира Б. нашлись. Они сами вышли на связь после публикаций в интернете, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в среду, 16 мая.

Пожилой мужчина частично потерял память. Он находился на улице 45 Стрелковой Дивизии, затем его доставили в БСМП. Пенсионер не смог вспомнить, как оказался в Воронеже. При нем был паспорт, где было указано, что он прописан в Тамбове. При себе у него также были фотографии дочери и внуков и паспорт.

Ранее в среду волонтеры опубликовали в интернете сообщение с просьбой откликнуться родственников пенсионера утром в среду. Родственники сами связались с поисковиками, увидев публикации в СМИ.

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