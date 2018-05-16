Родственников попавшего в воронежскую больницу пенсионера нашли в Тамбове

Пожилой мужчина частично потерял память. Он находился на улице 45 Стрелковой Дивизии, затем его доставили в БСМП. Пенсионер не смог вспомнить, как оказался в Воронеже. При нем был паспорт, где было указано, что он прописан в Тамбове. При себе у него также были фотографии дочери и внуков и паспорт.