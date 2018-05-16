Подозреваемого в нападении на магазин задержали в Ростове-на-Дону
Подозреваемого в нападении на магазин задержали правоохранители в
Подозреваемого в нападении на магазин задержали правоохранители в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о разбое в полицию заявила продавец одного из магазинов в Советском районе донской столицы.
По ее словам, в магазин вошел неизвестный, угрожая ножом, забрал выручку (70 тыс. рублей) и скрылся.
В ходе
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).