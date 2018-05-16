Подозреваемого в нападении на магазин задержали в Ростове-на-Дону

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о разбое в полицию заявила продавец одного из магазинов в Советском районе донской столицы.

По ее словам, в магазин вошел неизвестный, угрожая ножом, забрал выручку (70 тыс. рублей) и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 25-летний ростовчанин.