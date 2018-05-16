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15:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в нападении на магазин задержали в Ростове-на-Дону

Подозреваемого в нападении на магазин задержали правоохранители в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о разбое в полицию заявила продавец одного из магазинов в Советском районе донской столицы.

По ее словам, в магазин вошел неизвестный, угрожая ножом, забрал выручку (70 тыс. рублей) и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 25-летний ростовчанин.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

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