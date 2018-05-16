Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Поклонники не узнали Рудковскую после косметической процедуры
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
"Прохлопали Крым, теперь гадаете?": в Рунете ответили офицеру ЦРУ
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
12Путин открыл движение на Крымском мосту
15:50 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Житель Волгограда признан виновным в двойном убийстве в Сочи

Наказание в виде 16 лет лишения свободы мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.

Собранные следственным отделом по Хостинскому району Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю города Волгограда. Он признан виновным в убийстве 38-летней женщины и ее 76-летней матери и уничтожении имущества одной из них.

Установлено, что мужчина за несколько дней до убийства познакомился с 38-летней погибшей на одном из интернет-сайтов. Договорившись с ней об очередной встрече, вечером 14 ноября 2016 года он употребил наркотик, после чего прибыл к квартире новой знакомой в поселке Кудепста.

Во время разговора женщина сообщила о якобы имеющейся у нее видеозаписи интимного содержания с его участием, из-за чего между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина имевшимся при себе ножом нанес не менее 74 ранений шеи, головы и туловища женщины.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина нанес множественные удары ножом в область шеи и головы пожилой матери погибшей, также убив ее. Затем злоумышленник сломал сотовый телефон знакомой и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, приговором Краснодарского краевого суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Все новости региона
 У известного российского актера диагностировали рак легких
Жестоко зарезана миллиардерша Анастасия Лашманова
Площадь пожара на военном полигоне в Удмуртии выросла в два раза
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
В Индии объяснили отказ от российского оружия
В ОАЭ госпитализировали 40 российских туристов
Россия увеличила вложения в госдолг США
Эксперты оценили «900 дней независимости» Украины от газа из РФ
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия Сборная России по хоккею завершила групповой этап чемпионата мира в Дании на втором месте и вышла в четвертьфинал, где встретится с командой Канады
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь