Житель Волгограда признан виновным в двойном убийстве в Сочи

Собранные следственным отделом по Хостинскому району Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю города Волгограда. Он признан виновным в убийстве 38-летней женщины и ее 76-летней матери и уничтожении имущества одной из них.

Установлено, что мужчина за несколько дней до убийства познакомился с 38-летней погибшей на одном из интернет-сайтов. Договорившись с ней об очередной встрече, вечером 14 ноября 2016 года он употребил наркотик, после чего прибыл к квартире новой знакомой в поселке Кудепста.

Во время разговора женщина сообщила о якобы имеющейся у нее видеозаписи интимного содержания с его участием, из-за чего между ними произошел словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина имевшимся при себе ножом нанес не менее 74 ранений шеи, головы и туловища женщины.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина нанес множественные удары ножом в область шеи и головы пожилой матери погибшей, также убив ее. Затем злоумышленник сломал сотовый телефон знакомой и скрылся.