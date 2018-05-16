Житель Волгограда признан виновным в двойном убийстве в Сочи
Наказание в виде 16 лет лишения свободы мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
Наказание в виде 16 лет лишения свободы мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
Собранные следственным отделом по Хостинскому району Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему жителю города Волгограда. Он признан виновным в убийстве 38-летней женщины и ее 76-летней матери и уничтожении имущества одной из них.
Установлено, что мужчина за несколько дней до убийства познакомился с 38-летней погибшей на одном из
Во время разговора женщина сообщила о якобы имеющейся у нее видеозаписи интимного содержания с его участием,
После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина нанес множественные удары ножом в область шеи и головы пожилой матери погибшей, также убив ее. Затем злоумышленник сломал сотовый телефон знакомой и скрылся.
Как сообщили в