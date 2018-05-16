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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом на полях задержали двести нелегальных гастарбайтеров

Каждую весну тысячи гастарбайтеров приезжают в Волгоградскую область — они едут к нам работать на полях. Но одни оформляют патенты и работают легально, а другие пробираются в Россию тропами и надеются затеряться тут в полях. А зря.

Правоохранители тоже не промах — они устраивают облавы на такие тепличные и фермерские хозяйства как раз с целью выявления вот таких нелегальных мигрантов. На днях такой рейд провели в Иловлинском районе.

Итог — на сельхозугодиях возле хуторов Красноярский, Авилов, Краснодонский выявили более двухсот нелегальных гастарбайтеров из Китая, Узбекистана и Таджикистана. Большинство из них вместе с семьями, даже с маленькими детьми, жили прямо тут на поле — в землянках и шатрах, сколоченных на скорую руку.

Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 16 из задержанных не имеют патента на трудовую деятельность, 15 китайцев и узбеков вообще находятся на территории России нелегально, у 13-ти иностранцев — фиктивная регистрация в Волгограде и области. Всех нарушителей выдворят из страны. Сейчас они находятся в спецучреждении по временному содержанию иностранных граждан.

А правоохранителям теперь предстоит еще выяснить, на кого работали эти мигранты. Такому работодателю грозит штраф в размере 800 тысяч рублей за каждого нелегального гастарбайтера. Проверят и тех, кто незаконно зарегистрировал у себя этих иностранцев.

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