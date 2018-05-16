В ДТП на площади Ленина в Воронеже пострадал инспектор ДПС

ДТП на площади Ленина произошло около 4:00 в воскресенье, 13 мая. Водитель автомобиля Volvo был в состоянии алкогольного опьянения и не остановился по требованию сотрудников ДПС. Они начали преследование иномарки. В результате Volvo проехал на красный свет светофора, после чего врезался в «Ладу». Травмы получила 30-летняя женщина, ехавшая в «Ладе», а также 35-летний пассажир Volvo — оба от госпитализации отказались. В больницу был доставлен 30-летний пассажир «Лады».