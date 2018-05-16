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15:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В ДТП на площади Ленина в Воронеже пострадал инспектор ДПС

В столкновении автомобиля Volvo и «Лады Приоры» пострадал сотрудник полиции, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду, 16 мая. Выяснилось, что отечественным автомобилем управляла супруга инспектора ДПС.

ДТП на площади Ленина произошло около 4:00 в воскресенье, 13 мая. Водитель автомобиля Volvo был в состоянии алкогольного опьянения и не остановился по требованию сотрудников ДПС. Они начали преследование иномарки. В результате Volvo проехал на красный свет светофора, после чего врезался в «Ладу». Травмы получила 30-летняя женщина, ехавшая в «Ладе», а также 35-летний пассажир Volvo — оба от госпитализации отказались. В больницу был доставлен 30-летний пассажир «Лады».

По данным пресс-службы полиции, в отечественном автомобиле находился сотрудник ДПС и его жена, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении женщины возбудили административное дело по 12.8 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Кроме того, выяснилось, что водитель Volvo был лишен водительских прав в 2016 году. Теперь в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

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