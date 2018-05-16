Арестован стрелявший в пятерых мужчин в Карагандинской области

10 мая в городе Темиртау Карагандинской области в результате стрельбы с дробовыми ранениями были госпитализированы 5 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Задержан 20-летний житель города, который признался в том, что в ходе конфликта с потерпевшими нанес огнестрельные ранения. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК «Покушение на убийство».