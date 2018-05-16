Арестован стрелявший в пятерых мужчин в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В Карагандинской области суд арестовал молодого человека, стрелявшего в пятерых людей в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В Карагандинской области суд арестовал молодого человека, стрелявшего в пятерых людей в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По делу подозреваемого 20-летнего жителя города Темиртау была установлена санкция на содержание под стражей», — сообщили в
Подозреваемый с санкции суда был арестован на два месяца.
10 мая в городе Темиртау Карагандинской области в результате стрельбы с дробовыми ранениями были госпитализированы 5 молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Задержан 20-летний житель города, который признался в том, что в ходе конфликта с потерпевшими нанес огнестрельные ранения. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК «Покушение на убийство».