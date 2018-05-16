Ветер снес часть дома в замерзавшем зимой Мартюше

В поселке Мартюш Каменского района, где минувшей зимой жители замерзали в собственных квартирах, произошло очередное ЧП. Ветер серьезно повредил облицовку жилого дома. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Дунул ветер в Мартюше и чуть не убило несколько человек, а под стеной еще и дети гуляют. Как видно из снимка, чуть ниже места разрушения проходит газовая труба и при ее повреждении беда может быть еще больше. Это к слову о строительстве, взятках, откатах и отсутствии госстрой надзора при сдаче детских садов», — сообщил парламентарий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В качестве примера он привел ситуацию с дошкольным учреждением в селе Позариха Каменского района. Детсад был введен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. Однако, как позднее установила районная прокуратура, здание возводилось без государственного строительного надзора. Заключение о соответствии садика требованиям техрегламентов дал сам застройщик.

Жители Каменского района уже давно бьют тревогу. Наибольшую обеспокоенность у них вызывает жилищно-коммунальная сфера. Минувшей зимой в районе то и дело отключалось отопление. Жители поселка Мартюш в конце января в 30-градусный мороз сидели без тепла из-за аварии на местной магистрали. Даже после завершения ремонта во многих домах царил холод.