Челябинский облсуд огласит приговор экс-сенатору Цыбко 1 июня

Источник: УралИнформБюро

Челябинский облсуд огласит приговор экс-сенатору Константину Цыбко 1 июня.

«Сегодня Цыбко закончил выступать с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения апелляционного определения. Его оглашение запланировано на 1 июня, на 10.00», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Евгения Нациевская.

В августе 2017 года Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 9 годам в ИК строгого режима, а также выписали штраф в 70 миллионов рублей.