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15:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинский облсуд огласит приговор экс-сенатору Цыбко 1 июня

Апелляцию рассматривали полгода.

Источник: УралИнформБюро

Челябинский облсуд огласит приговор экс-сенатору Константину Цыбко 1 июня.

«Сегодня Цыбко закончил выступать с последним словом. После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения апелляционного определения. Его оглашение запланировано на 1 июня, на 10.00», — сообщила «Уралинформбюро» официальный представитель суда Евгения Нациевская.

В августе 2017 года Озерский горсуд признал Цыбко виновным во взяточничестве в особо крупном размере. Его приговорили к 9 годам в ИК строгого режима, а также выписали штраф в 70 миллионов рублей.

Облсуд начал рассматривать апелляцию, поданную бывшим сенатором, в октябре. В ходе прений сторон гособвинитель просил отменить приговор экс-сенатору и вынести новый, включив два новых эпизода получения взятки. В связи с этим он запросил для Цыбко 14 лет колонии и штраф в 500 миллионов рублей.

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