В Севастополе разыскивают преступника
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Следственное управление СК РФ по городу Севастополю разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления в Ленинском районе города. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Следственное управление СК РФ по городу Севастополю разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления в Ленинском районе города. Об этом сообщает
«Приметы: на вид около 30 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы короткие, окрашенные в
В ведомстве просят посодействовать в установлении личности данного мужчины по фотороботу, а тем, кому
«Анонимность гарантируется», — заверяют в СК по Севастополю.