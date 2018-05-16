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16:01 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе разыскивают преступника

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Следственное управление СК РФ по городу Севастополю разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приметы: на вид около 30 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы короткие, окрашенные в желто-коричневый цвет. На момент совершения преступления был одет в серую спортивную кофту, футболку синего цвета, темные шоры. При себе имел темный рюкзак с синими шнурками», — говорится в сообщении Следкома.

В ведомстве просят посодействовать в установлении личности данного мужчины по фотороботу, а тем, кому что-либо известно о его местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (8692) 53−13−29, +7−978−936−80−52 (круглосуточно), +7-(8692)-53−13−16 (круглосуточно).

«Анонимность гарантируется», — заверяют в СК по Севастополю.

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