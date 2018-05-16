В Севастополе разыскивают преступника

«Приметы: на вид около 30 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, волосы короткие, окрашенные в желто-коричневый цвет. На момент совершения преступления был одет в серую спортивную кофту, футболку синего цвета, темные шоры. При себе имел темный рюкзак с синими шнурками», — говорится в сообщении Следкома.