Задержаны подозреваемые в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани
В ходе
В ходе
По подозрению в разбойном нападении на родных бывшего
По данным следствия, подозреваемые в ночь с 8 на 9 мая 2018 года незаконно проникли в дом семьи Мурата Ахеджака в ауле Псейтук, где совершили убийство его матери Луизы. Кроме того, они жестоко избили находившегося в доме мужа погибшей — Казбека Ахеджака и дочь Зарему. Сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице под наблюдением врачей.
Следственный отдел по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».
Мурат Ахеджак занимал пост