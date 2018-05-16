Задержаны подозреваемые в убийстве матери бывшего вице-губернатора Кубани

По подозрению в разбойном нападении на родных бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака и убийстве его матери полицейские задержали двоих ранее судимых жителей Краснодара 1968 и 1984 годов рождения, сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

По данным следствия, подозреваемые в ночь с 8 на 9 мая 2018 года незаконно проникли в дом семьи Мурата Ахеджака в ауле Псейтук, где совершили убийство его матери Луизы. Кроме того, они жестоко избили находившегося в доме мужа погибшей — Казбека Ахеджака и дочь Зарему. Сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в больнице под наблюдением врачей.

Следственный отдел по Тахтамукайскому району СУ СК РФ по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».