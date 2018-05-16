Роспотребнадзор по РТ сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ

Источник: ИА Татар-информ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что беременная 30-летняя челнинка госпитализирована после отравления в пятизвездочном отеле «Шератон» в ОАЭ. 9 мая на высокую температуру и рвоту начали жаловаться десятки постояльцев гостиницы. Многие из них прибыли из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казахстана, Украины и Татарстана.

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщает, что поступило два экстренных извещения об инфекционных заболеваниях среди туристов, вернувшихся после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

В первом случае речь идет о жительнице Набережных Челнов, у которой диагностирована острая кишечная инфекция. Во втором — о 10-летнем ребенке, жителе Норильска, который гостит в Татарстане.

Заболевшие жили и питались в отеле «Шератон» города Шарджа с 6 по 13 мая. Почувствовали недомогание после того, как поели на завтрак фрукты, омлет, яичницу, йогурт. Вернувшись в Татарстан, 14 и 15 мая обратились в медицинские учреждения.

У больных взят материал для лабораторных исследований, он находится в работе. Заболевшие проходят лечение амбулаторно.

Управление Роспотребнадзора по РТ также сообщает о противоэпидемических мероприятиях. Уже определен круг людей, с кем контактировали больные, за ними ведется медицинское наблюдение и проводятся меры по текущей дезинфекции.

Санитарные врачи продолжают следить за заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, в том числе и среди туристов, прибывающих из зарубежных стран.

Управление настоятельно рекомендует туристам, выезжающим за рубеж, не употреблять в пищу блюда без термической обработки, а также продукты с неизвестными сроками и условиями хранения. Необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть руки перед едой.