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17:05 (мск), источник: ИА Татар-информ

Роспотребнадзор по РТ сообщил о двух заболевших туристах, вернувшихся из ОАЭ

(Набережные Челны, 16 мая, «Татар-информ»). После отдыха в отеле «Шератон» в городе Шарджа ОАЭ два туриста из Татарстана вернулись больными, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что беременная 30-летняя челнинка госпитализирована после отравления в пятизвездочном отеле «Шератон» в ОАЭ. 9 мая на высокую температуру и рвоту начали жаловаться десятки постояльцев гостиницы. Многие из них прибыли из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казахстана, Украины и Татарстана.

Управление Роспотребнадзора по РТ сообщает, что поступило два экстренных извещения об инфекционных заболеваниях среди туристов, вернувшихся после отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

В первом случае речь идет о жительнице Набережных Челнов, у которой диагностирована острая кишечная инфекция. Во втором — о 10-летнем ребенке, жителе Норильска, который гостит в Татарстане.

Заболевшие жили и питались в отеле «Шератон» города Шарджа с 6 по 13 мая. Почувствовали недомогание после того, как поели на завтрак фрукты, омлет, яичницу, йогурт. Вернувшись в Татарстан, 14 и 15 мая обратились в медицинские учреждения.

У больных взят материал для лабораторных исследований, он находится в работе. Заболевшие проходят лечение амбулаторно.

Управление Роспотребнадзора по РТ также сообщает о противоэпидемических мероприятиях. Уже определен круг людей, с кем контактировали больные, за ними ведется медицинское наблюдение и проводятся меры по текущей дезинфекции.

Санитарные врачи продолжают следить за заболеваемостью острыми кишечными инфекциями, в том числе и среди туристов, прибывающих из зарубежных стран.

Управление настоятельно рекомендует туристам, выезжающим за рубеж, не употреблять в пищу блюда без термической обработки, а также продукты с неизвестными сроками и условиями хранения. Необходимо тщательно мыть фрукты и овощи, использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду, обязательно мыть руки перед едой.

При первых признаках ухудшения самочувствия обращаться за медпомощью, не заниматься самолечением. Если симптомы появились после возвращения из другой страны, то на приеме у врача обязательно нужно сообщить об этом.

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