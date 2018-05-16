В больнице Ташкента скончалась 12-летняя школьница
Возможная причина смерти — пищевое отравление, девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения.
Возможная причина смерти — пищевое отравление, девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкентской городской детской клинической больнице № 1 скончалась 12-летняя школьница, возможная причина смерти — пищевое отравление, сообщает портал «Новости Узбекистана».
Девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения, они попали в больницу с подозрением на отравление. Мальчика отправили в отделение вирусологии, его состояние стабилизировалось.
Проводятся
В апреле ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США опубликовали исследование, согласно которому пища из мест общественного питания — кафе и ресторанов признана опасной. Люди, которые питаются вне дома, больше подвержены влиянию вредных для организма химических веществ, считают специалисты.