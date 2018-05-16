В больнице Ташкента скончалась 12-летняя школьница

Девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения, они попали в больницу с подозрением на отравление. Мальчика отправили в отделение вирусологии, его состояние стабилизировалось.

В апреле ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США опубликовали исследование, согласно которому пища из мест общественного питания — кафе и ресторанов признана опасной. Люди, которые питаются вне дома, больше подвержены влиянию вредных для организма химических веществ, считают специалисты.