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15:57 (мск), источник: Sputnik

В больнице Ташкента скончалась 12-летняя школьница

Возможная причина смерти — пищевое отравление, девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Ташкентской городской детской клинической больнице № 1 скончалась 12-летняя школьница, возможная причина смерти — пищевое отравление, сообщает портал «Новости Узбекистана».

Девочку госпитализировали вместе с младшим братом 2009 года рождения, они попали в больницу с подозрением на отравление. Мальчика отправили в отделение вирусологии, его состояние стабилизировалось.

Проводятся судебно-медицинская экспертиза и доследственная проверка.

В апреле ученые из Университета Джорджа Вашингтона в США опубликовали исследование, согласно которому пища из мест общественного питания — кафе и ресторанов признана опасной. Люди, которые питаются вне дома, больше подвержены влиянию вредных для организма химических веществ, считают специалисты.

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