В РТ чиновника подозревают в незаконной предпринимательской деятельности

По версии следствия, с февраля 2016 года до февраль 2018-го Радик Даутов сам и через своего сына участвовал в управлении крестьянско-формерским хозяйством (КФХ) «Даутов Т. Р.», предоставляя ему льготы и преимущества. В частности, он заключил на основании доверенности как представителя хозяйства договоры с ООО «Буа элеватор» и ОАО «Буинский элеватор», а также контролировал перечисление денег со счета КФХ хозяйствующим субъектам на оплату услуг.