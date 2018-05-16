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16:41 (мск), источник: АиФ Казань

В РТ чиновника подозревают в незаконной предпринимательской деятельности

Начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия минсельхозпрода РТ в Буинском районе 51-летнего Радика Даутова подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, с февраля 2016 года до февраль 2018-го Радик Даутов сам и через своего сына участвовал в управлении крестьянско-формерским хозяйством (КФХ) «Даутов Т. Р.», предоставляя ему льготы и преимущества. В частности, он заключил на основании доверенности как представителя хозяйства договоры с ООО «Буа элеватор» и ОАО «Буинский элеватор», а также контролировал перечисление денег со счета КФХ хозяйствующим субъектам на оплату услуг.

Напомним, ранее татарстанцев возмутила новость, о том, что Республиканский информационно-вычислительный центр (подведомственная министерству сельского хозяйства РТ организация) закупил шесть iPhone для сотрудников.

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