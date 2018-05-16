В Петербурге планировались теракты к ЧМ-2018
О новом предотвращении терактов заявила ФСБ. Подозреваемые якобы планировали взрывы в Петербурге и Москве, чтобы отвадить болельщиков от приезда на ЧМ-2018.
О новом предотвращении терактов заявила ФСБ. Подозреваемые якобы планировали взрывы в Петербурге и Москве, чтобы отвадить болельщиков от приезда на ЧМ-2018.
Как следует из распространенного 16 мая заявления, задержанные участники межрегиональной группы собирались устроить теракты в местах массового скопления граждан с помощью самодельных взрывных устройств и автоматического оружия.
По версии спецслужбы, акции устрашения были направлены на срыв приезда футбольных болельщиков.
В предотвращении терактов участвовали спецслужбы Таджикистана и Киргизии.
По данным ФСБ, подозреваемые имеют отношение к запрещенному в России и признанному террористической организацией «Исламскому государству».
Ранее сообщалось о задержании предполагаемых участников группы, которая планировала теракты 9 мая на акции «Бессмертный полк», источником информации стал замглавы МИД Олег Сыромолотов.