В Петербурге планировались теракты к ЧМ-2018

Как следует из распространенного 16 мая заявления, задержанные участники межрегиональной группы собирались устроить теракты в местах массового скопления граждан с помощью самодельных взрывных устройств и автоматического оружия.

По версии спецслужбы, акции устрашения были направлены на срыв приезда футбольных болельщиков.

В предотвращении терактов участвовали спецслужбы Таджикистана и Киргизии.

По данным ФСБ, подозреваемые имеют отношение к запрещенному в России и признанному террористической организацией «Исламскому государству».