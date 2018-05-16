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17:02 (мск), источник: Volga News

Обвиняемого в бандитизме самарца освободили в зале суда

Вступил в законную силу приговор, вынесенный 47-летнему жителю Самары Сергею Носкову. Он получил срок за незаконное хранение оружия и вышел на свободу после оглашения приговору в связи с отбытием наказания.

Дело Носкова рассматривал в Советском райсуде федеральный судья Денис Лазарев в особом порядке.

Напомним, Носков находился в международном розыске за якобы участие в ОПГ, известной как «Интермебельская». Банду подозревали в нападениях на магазин «Кожа-меха» в 2004 г., расстреле инкассаторов у завода им. Тарасова в 2006 г., в заказном убийстве гендиректора ООО «Итера-Самара» Александра Самойленко и ряде других особо тяжких преступлений. С конца 2006 г. правоохранители активно разыскивали ее членов.

Первыми в руки стражей порядка попали Сергей Капранов и Владислав Патратий. В 2012 г. на 22 года лишения свободы был осужден Владимир Липов, считавшийся главарем ОПГ. Вердиктом присяжных он его оправдали, в том числе по обвинению в бандитизме, и признали виновным только по одному эпизоду — нападению на инкассаторов в переулке Тургенева.

Дмитрий Савин и Сергей Рожков до сих пор в розыске. А Сергея Носкова в апреле 2016 г. задержали на Украине и экстрадировали в Россию.

«Мой подзащитный более разрешенного законом срока находился под стражей, — рассказала изданию адвокат Нина Чернышева. — Нам даже пришлось обращаться с жалобой в Верховный Суд, где с нашими доводами о нарушении уголовно-процессуального кодекса согласились. И в ходе предварительного расследования с него были сняты обвинениям в особо тяжких преступлениях: бандитизме, разбоях и убийствах».

«Это дело явилось логическим продолжением дела другого моего подзащитного — Владимира Липова, — прокомментировал ситуацию второй адвокат Носкова Андрей Карномазов. — Сергей Носков, как якобы член “банды Липова”, обвинялся в бандитизме, а также в целом ряде разбойных нападений со смертельными исходами в составе этой банды. Однако, дело Липова, в итоге оказалось “липовым”, поскольку в июле 2012 г. его полностью оправдали по всем эпизодам подавляющим большинством голосов присяжные. Впоследствии вину в этих же преступлениях вменили также и Носкову. Было бы странным и чрезмерно самонадеянным со стороны следствия направить в суд дело по обвинению Носкова в бандитизме в составе, говоря юридически, не существующей “банды Липова”. Ведь уже из состоявшегося вердикта присяжных следует, что никакой “банды Липова”, как и совершенных именно ею преступлений, вмененных Носкову, не было».

Карномазов считает освобождение Сергея Носкова закономерным итогом всего этого уголовного дела, к которому областное СУ СК подошло взвешенно и принципиально с абсолютно правовой позиции, что заслуживает уважения.

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