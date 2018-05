Украинцы поймали молдаванина со скрипкой Страдивари

Среди конфискованного- телефонный аппарат с надписью «Osterreichische Telefon — Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII / 1, икона с образом Святого Спиридона, книги с надписью «Giannetto» 1870 года выпуска и «Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA» 1904 года, старинные банкноты и почтовая марка 1973 года выпуска. Но самое ценное- скрипка с надписью «Antonius Stradivarius faciebat anno 1719». Ценный музыкальный инструмент «антиквар» спрятал в заднем отсеке своего автомобиля под личными вещами.