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16:19 (мск), источник: Actualitati.md

Украинцы поймали молдаванина со скрипкой Страдивари

Мужчина пытался провезти через украинскую границу целую «сокровищницу» редких и ценных антикварных предметов.

Источник: Actualitati.md

Мужчина пытался провезти через украинскую границу целую «сокровищницу» редких и ценных антикварных предметов.

Среди конфискованного- телефонный аппарат с надписью «Osterreichische Telefon — Fabrik A.G. vorm. J. Berliner Wein, XIII / 1, икона с образом Святого Спиридона, книги с надписью «Giannetto» 1870 года выпуска и «Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA» 1904 года, старинные банкноты и почтовая марка 1973 года выпуска. Но самое ценное- скрипка с надписью «Antonius Stradivarius faciebat anno 1719». Ценный музыкальный инструмент «антиквар» спрятал в заднем отсеке своего автомобиля под личными вещами.

Первичная экспертиза подтвердила, что музыкальный инструмент может быть творением знаменитого итальянского скрипичного мастера Антонио Страдивари (1644−1737). Сейчас по всему миру насчитывается не более 650 оригинальных инструментов, сделанных маэстро лично.

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