Стали известны потери метро Петербурга от закрытия станций

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Как сообщает 16 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, пассажир Константин Хомут шуткой о бомбе в рюкзаке блокировал работу станции «Невский проспект» днем 21 сентября 2017 года. Тогда метрополитен сообщал о закрытии вестибюля на Михайловской улице с 15 часов 48 минут, проверка продолжалась 25 минут.

Шутка Хомута была вызвана просьбой инспектора метро пройти через рентген. Рюкзак проверяли взрывотехники. Уголовное дело возбудили по статье 2017 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В Куйбышевский суд оно ушло с гражданским иском метрополитена, который оценил ущерб от простоя суммой 29 тысяч 520 рублей — по тысяче рублей за минуту.

Станции метро регулярно закрывают из-за ложных звонков или бесхозных предметов. В 2017 году, по статистике подземки, поступили 7 тысяч сообщений о подозрительных находках. На значительное время станции и вестибюли закрывали более 400 раз, а общее время простоя станций за год составило 250 часов, подсчитывало «Агентство бизнес-новостей». Если исходить из выставленного подземкой счета Константину Хомуту, годовая потеря от сбоев в работе составляет 15 млн рублей, не считая кратковременных остановок.

Куйбышевский суд приговорил Хомута к году исправительных работ с удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства, зачел 81 день в счет нахождения на стационарной судебно-психиатрической экспертизе и удовлетворил иск метрополитена в полном объеме.