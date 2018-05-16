Стали известны потери метро Петербурга от закрытия станций
Судебный процесс над лжеминёром раскрыл потери петербургского метрополитена при внеплановых проверках вестибюлей и станций. Минуту простоя подземка оценивает в тысячу рублей.
Судебный процесс над лжеминёром раскрыл потери петербургского метрополитена при внеплановых проверках вестибюлей и станций. Минуту простоя подземка оценивает в тысячу рублей.
Как сообщает 16 мая объединенная
Шутка Хомута была вызвана просьбой инспектора метро пройти через рентген. Рюкзак проверяли взрывотехники. Уголовное дело возбудили по статье 2017 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В Куйбышевский суд оно ушло с гражданским иском метрополитена, который оценил ущерб от простоя суммой 29 тысяч 520 рублей — по тысяче рублей за минуту.
Станции метро регулярно закрывают
Куйбышевский суд приговорил Хомута к году исправительных работ с удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства, зачел 81 день в счет нахождения на стационарной
Рекордный «чек» может быть предъявлен метрополитеном бывшей сотруднице РПЦ. Она с 1 по 9 мая серийными таксофонными звонками серийно «минировала» станции, на проверку которых уходило от сорока минут до часа.