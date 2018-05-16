В Сочи полицейские застрелили дикого кабана, который забежал во двор частного дома
Это произошло в одном из садовых товариществ в Адлерском районе
Это произошло в одном из садовых товариществ в Адлерском районе
В дежурную часть позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что на территорию ее дома забежал дикий кабан, он бегает по двору и ведет себя крайне агрессивно, сообщили
На место прибыл наряд ППС. Учитывая, что кабан начал нападать на хозяев дома и на сотрудников полиции, было принято решение о применении табельного оружия. Полицейские застрелили животное.
Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции никто из жильцов садового товарищества не пострадал.