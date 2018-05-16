В Сочи полицейские застрелили дикого кабана, который забежал во двор частного дома

В дежурную часть позвонила местная жительница. Женщина рассказала, что на территорию ее дома забежал дикий кабан, он бегает по двору и ведет себя крайне агрессивно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.