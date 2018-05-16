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17:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Октябрьске под ж/д мостом найдено тело утонувшего мужчины

Утопленника в зимней одежде нашли два рыбака.

Информация о том, что в Октябрьске под железнодорожным мостом в полутора метрах от берега в камышах было обнаружено тело утонувшего мужчины, поступила оперативному дежурному 14 мая, сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Труп увидели в траве двое молодых людей, которые рыбачили в этом районе. Вероятно, мужчина утонул еще в холодное время года, так как на нем была зимняя одежда.

В 20:25 дежурная смена спасателей ПСО Октябрьска выехала к месту происшествия совместно с сотрудниками полиции. Тело было извлечено из воды и передано полицейским.

В 21:40 работа спасателей была завершена.

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